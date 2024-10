Arabia Saudita-Giappone (Qualificazioni Mondiali Asia, 10-10-2024 ore 20:00 ): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Giappone ha vinto tutte le partite giocate nelle varie fasi di queste Qualificazioni ai Mondiali della zona Asiatica, per la precisione sei su sei nella seconda fase e due su due nella terza e decisiva, quella che condurrà le prime due classificate di ogni girone alla Coppa del Mondo 2026 senza dover giocare altre InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Arabia Saudita-Giappone (Qualificazioni Mondiali Asia, 10-10-2024 ore 20:00 ): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilha vinto tutte le partite giocate nelle varie fasi di questeaidella zonatica, per la precisione sei su sei nella seconda fase e due su due nella terza e decisiva, quella che condurrà le prime due classificate di ogni girone alla Coppa del Mondo 2026 senza dover giocare altre InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Arabia Saudita-Giappone (Qualificazioni Mondiali Asia - 10-10-2024 ore 20 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici - Il Giappone ha vinto tutte le partite giocate nelle varie fasi di queste qualificazioni ai Mondiali della zona asiatica, per la precisione sei su sei nella seconda fase e due su due nella terza e decisiva, quella che condurrà le prime due classificate di ogni girone alla Coppa del Mondo 2026 senza dover giocare altre […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Qualificazioni asiatiche Mondiali 2026 : Arabia Saudita fermata dall’Indonesia - Giappone a valanga sulla Cina - L’Arabia Saudita ha pareggiato per 1-1 contro l’Indonesia nella partita valida per la terza e ultima fase delle qualificazioni asiatiche ai Mondiali del 2026. Tra le altre partite, vittorie di misura, tutte per 1-0, dell’Uzbekistan contro la Corea del Nord, con tanto di rigore parato a Kuk Chol Kang, dell’iran sul Kirghizistan con tap-in di Taremi e dell’Iraq sull’Oman. (Sportface.it)

Storica disfatta per la Cina nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 : il Giappone la umilia con 7 gol - Continua a leggere . "La paura di fallire è stata la chiave" ha sottolineato il ct dei Samurai Blue ricordando che nelle ultime due occasioni, il Giappone aveva fallito la partita inaugurale. Clamoroso successo della nazionale giapponese nelle qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026: 7-0 ad una irriconoscibile Cina che ha subito una storica umiliazione. (Fanpage.it)

Giappone-Cina (Qualificazioni Mondiali Asia - 05-09-2024 ore 12 : 35) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - La prima cosa da ricordare è il bilancio dei 41 scontri diretti precedenti: 17 vittorie giapponesi contro 15 cinesi e 9 pareggi. Viste le quote offerta dai bookmaker nettamente sbilanciate a favore del Giappone, può essere utile dire qualcosa su questa rivalità con la Cina a livello calcistico. Numeri strani in una sfida con un […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Giappone-Cina (Qualificazioni Mondiali Asia - 05-09-2024 ore 12 : 35) : formazioni - quote - pronostici - Numeri strani in una sfida con un […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . La prima cosa da ricordare è il bilancio dei 41 scontri diretti precedenti: 17 vittorie giapponesi contro 15 cinesi e 9 pareggi. Viste le quote offerta dai bookmaker nettamente sbilanciate a favore del Giappone, può essere utile dire qualcosa su questa rivalità con la Cina a livello calcistico. (Infobetting.com)