Alessandro Matri, ex Juve e Milan, riparte dalla Seconda categoria: firma per il Graffignana (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Graffignana, 9 ottobre 2024 – Dai palcoscenici scintillanti della serie A ai campi polverosi della Seconda categoria. Alessandro Matri, 92 reti nella massima serie, ex – fra le altre – di Juventus e Milan ha firmato per il Graffignana, la squadra del paese dove è cresciuto, in provincia di Lodi, a pochi chilometri da Sant’Angelo. Già nel 2022 il centravanti lodigiano aveva giocato una partita con la casacca bianconera. Ora, però, Matri dovrebbe disputare tutto quel che resta del campionato. È stato lo stesso “Mitra” – questo il soprannome dell’attaccante, noto anche per la relazione con la showgirl Federica Nargi, dalla quale sono nate due bimbe – ad annunciare il suo sbarco nel calcio dilettantistico, condividendo in una storia sul suo profilo Instagram il post della società, impegnata nel girone J della Seconda categoria lombarda. Sport.quotidiano.net - Alessandro Matri, ex Juve e Milan, riparte dalla Seconda categoria: firma per il Graffignana Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Dai palcoscenici scintillanti della serie A ai campi polverosi della, 92 reti nella massima serie, ex – fra le altre – dintus ehato per il, la squadra del paese dove è cresciuto, in provincia di Lodi, a pochi chilometri da Sant’Angelo. Già nel 2022 il centravanti lodigiano aveva giocato una partita con la casacca bianconera. Ora, però,dovrebbe disputare tutto quel che resta del campionato. È stato lo stesso “Mitra” – questo il soprannome dell’attaccante, noto anche per la relazione con la showgirl Federica Nargi,quale sono nate due bimbe – ad annunciare il suo sbarco nel calcio dilettantistico, condividendo in una storia sul suo profilo Instagram il post della società, impegnata nel girone J dellalombarda.

Federica Nargi è una delle nuove concorrenti di Ballando con le Stelle. Sta con Alessandro Matri, che ha conosciuto a Milano in una discoteca nel 2009. I due non sono sposati ma hanno due figlie, Sofia e Beatrice, di 8 e 5 anni.

