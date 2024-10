Alberto Genovese assolto perché il fatto non sussiste nel secondo procedimento per Terrazza Paradiso (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024. Ieri è stata depositata la sentenza nella quale il Gup Chiara Valori assolve Alberto Genovese dall'accusa di violenza sessuale ai danni di una modella che lo aveva denunciato, in una seconda fase, dopo aver inizalmente sostenuto che i loro rapporti erano stati consensuali. Ne Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024. Ieri è stata depositata la sentenza nella quale il Gup Chiara Valori assolvedall'accusa di violenza sessuale ai danni di una modella che lo aveva denunciato, in una seconda fase, dopo aver inizalmente sostenuto che i loro rapporti erano stati consensuali. Ne

