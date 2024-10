A caccia del primo trofeo. Forte sogna la Supercoppa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La stagione hockeistica parte stasera con la 19esima edizione della Supercoppa. A scontrarsi Il Forte dei Marmi, campione d’Italia e detentore della Coppa Italia oltre che vincitrice della rassegna 4 volte (l’ultima nel 2021) e Follonica, finalista della Coppa Italia e che storicamente ha sempre fatto soffrire i rossoblù. Rispetto alla scorsa stagione, sarà un Forte più giovane – il primo del dopo Bindi, con molti ragazzi promossi dalla squadra di A2 – ma comunque da non sottovalutare quello che Mirko De Gerone farà scendere in pista allo storico Capannino. Confermati Gnata (eletto Mvp al recente Mondiale di Novara), Torner, Francisco Ipinazar e il rientrante Federico Ambrosio mentre tra i nuovi spiccano Borgo e quel Patricio Ipinazar nuovo puntello difensivo. Sport.quotidiano.net - A caccia del primo trofeo. Forte sogna la Supercoppa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La stagione hockeistica parte stasera con la 19esima edizione della. A scontrarsi Ildei Marmi, campione d’Italia e detentore della Coppa Italia oltre che vincitrice della rassegna 4 volte (l’ultima nel 2021) e Follonica, finalista della Coppa Italia e che storicamente ha sempre fatto soffrire i rossoblù. Rispetto alla scorsa stagione, sarà unpiù giovane – ildel dopo Bindi, con molti ragazzi promossi dalla squadra di A2 – ma comunque da non sottovalutare quello che Mirko De Gerone farà scendere in pista allo storico Capannino. Confermati Gnata (eletto Mvp al recente Mondiale di Novara), Torner, Francisco Ipinazar e il rientrante Federico Ambrosio mentre tra i nuovi spiccano Borgo e quel Patricio Ipinazar nuovo puntello difensivo.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Trento-Monza 0-0 - Supercoppa Italiana volley 2024 in DIRETTA : partono forte i brianzoli - 7-11 - Trento lo scorso anno ha vinto la Champions League, quest’anno proverà a portare a casa un trofeo anche in territorio italiano. La vincente di questo match affronterà in finale per il titolo una tra Perugia e Piacenza. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Trento-Monza, match valido per la ... (Oasport.it)