Zonawrestling.net - WWE: Tutti i dettagli dell’episodio già registrato di Raw del 14 ottobre

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) La WWE hala tanto attesa edizione del 14di Monday Night RAW presso l’Enterprise Center di St. Louis, Missouri, il 7. La serata ricca di azione ha offerto alcuni match entusiasmanti. I risultati spoiler di WWE Raw Rhea Ripley ha sfidato Raquel Rodriguez, ma al suo posto è apparsa Tiffany Stratton, portando un messaggio da Nia Jax. Questa distrazione ha permesso a Liv Morgan e Raquel Rodriguez di attaccare sia Ripley che Stratton. Nel match per il WWE Women’s Tag Team Championship, Bianca Belair e Jade Cargill hanno difeso con successo i loro titoli contro Kairi Sane e IYO SKY delle Damage CTRL. I War Raiders (Erik e Ivar) sono tornati in WWE e hanno sconfitto The Alpha Academy (Otis e Akira Tozawa) in un match di coppia.