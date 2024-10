Lapresse.it - Ucraina: possibile bilaterale Meloni-Zelensky giovedì a Roma

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ott. (LaPresse) – Il presidente dell’, Volodymyr, dovrebbe essereper incontrare a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio, Giorgia, e illustrarle il suo ‘Piano della Vittoria’. Il, tuttavia, sarebbe in dubbio a causa dell’incertezza che nelle ultime ore si registra attorno al vertice dei Paesi Nato con tutti gli alleati dell’convocato dal presidente statunitense Joe Biden nella base militare americana di Ramstein, in Germania. Domattina dovrebbe esserci una call tra gli staff diper definire l’agenda. Il presidente ucraino, secondo quanto si apprende, avrebbe preparato una serie di incontri in Europa prima del vertice di Ramstein per illustrare il suo piano.