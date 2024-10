Ucraina, Mosca ordina l’arresto della giornalista Rai Battistini e del cameraman Traini: “Qui illegalmente” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il tribunale distrettuale Leninsky di Kursk, in Russia, ha accolto la mozione dell’ufficio regionale del servizio di frontiera russo di emettere un mandato di arresto per il cameraman italiano Simone Traini e la giornalista RAI Stefania Battistini. Rischiano fino a 5 anni di carcere. Fanpage.it - Ucraina, Mosca ordina l’arresto della giornalista Rai Battistini e del cameraman Traini: “Qui illegalmente” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il tribunale distrettuale Leninsky di Kursk, in Russia, ha accolto la mozione dell’ufficio regionale del servizio di frontiera russo di emettere un mandato di arresto per ilitaliano Simonee laRAI Stefania. Rischiano fino a 5 anni di carcere.

