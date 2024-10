Trump e Putin, dal covid alle telefonate: il feeling tra Donald e Vladimir (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donald Trump in aiuto di Vladimir Putin durante la pandemia di covid. I fatti risalgono al 2020, come ricostruisce Bob Woodward, firma di punta del Washington Post, nel suo nuovo libro 'War'. Putin, alle prese con l'emergenza coronavirus, ha ricevuto il soccorso dell'allora presidente degli Stati Uniti. Trump ha inviato al leader del Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) –in aiuto didurante la pandemia di. I fatti risalgono al 2020, come ricostruisce Bob Woodward, firma di punta del Washington Post, nel suo nuovo libro 'War'.prese con l'emergenza coronavirus, ha ricevuto il soccorso dell'allora presidente degli Stati Uniti.ha inviato al leader del

Usa : libro rivela - telefonate segrete Trump-Putin dopo uscita da Casa Bianca - Nel libro, in uscita la prossima settimana, viene descritta una scena che sarebbe avvenuta all’inizio del 2024 a Mar-a-Lago, la residenza di Trump in Florida, quando l’ex presidente ordinò a un assistente di uscire dal suo ufficio in modo da poter effettuare una telefonata con Putin. E’ quanto ... (Lapresse.it)

Wp : Trump-Putin si sono parlati 7 volte - Trump ha allontanato uno dei suoi consiglieri per poter avere una telefonata privata con il presidente russo. Lo rivela il popolare giornalista americano, famoso per il Watergate, Bob Woodward nel suo libro "War", di cui il Washington Post ha alcune anticipazioni. 16. Lo hanno fatto anche agli ... (Televideo.rai.it)

Zelensky spiazza Putin : “Trump sosterrà l’Ucraina” - il piano di Kiev - “Non so cosa accadrà dopo le elezioni e chi sarà il presidente. Nel suo tradizionale messaggio serale alla popolazione, Zelensky ha anche riassunto i risultati della sua missione americana: “Stiamo tornando a casa dagli Stati Uniti. “Ringrazio il Congresso degli Stati Uniti per il risoluto ... (Quifinanza.it)