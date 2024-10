Tragedia sfiorata. Scivola per 150 metri. Salvato nel bosco (Di martedì 8 ottobre 2024) Tragedia sfiorata domenica nel tardo pomeriggio, quando un uomo di 62 anni uscito per una passeggiata nei boschi di Buglio in Monte è Scivolato per 150 metri lungo un sentiero. Non vedendolo rientrare, è stata allertata la Stazione di Morbegno del Soccorso alpino. Sul posto, a una quota di 774 metri, nove tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza. L’uomo è stato localizzato tramite una calata di una sessantina di metri e recuperato fino al sentiero per circa 150 metri. Dopo essere stato valutato, è stato accompagnato al campo sportivo di Buglio e infine recuperato dall’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento è terminato alle 22 e l’uomo si trova in buone condizioni nonostante la paurosa caduta. Ilgiorno.it - Tragedia sfiorata. Scivola per 150 metri. Salvato nel bosco Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024)domenica nel tardo pomeriggio, quando un uomo di 62 anni uscito per una passeggiata nei boschi di Buglio in Monte èto per 150lungo un sentiero. Non vedendolo rientrare, è stata allertata la Stazione di Morbegno del Soccorso alpino. Sul posto, a una quota di 774, nove tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza. L’uomo è stato localizzato tramite una calata di una sessantina die recuperato fino al sentiero per circa 150. Dopo essere stato valutato, è stato accompagnato al campo sportivo di Buglio e infine recuperato dall’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento è terminato alle 22 e l’uomo si trova in buone condizioni nonostante la paurosa caduta.

