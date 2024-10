Tennis: Torneo Wuhan. Bronzetti accede al secondo turno (Di martedì 8 ottobre 2024) La romagnola, in tabellone come lucky loser, supera Tomljanovic in due set Wuhan (CINA) - Entrata in tabellone come lucky loser al posto della spagnola Paulo Badosa, Lucia Bronzetti supera il primo turno nel "Dongfeng-Voyah Open", ultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 3.221.175 Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Wuhan. Bronzetti accede al secondo turno Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La romagnola, in tabellone come lucky loser, supera Tomljanovic in due set(CINA) - Entrata in tabellone come lucky loser al posto della spagnola Paulo Badosa, Luciasupera il primonel "Dongfeng-Voyah Open", ultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 3.221.175

Lucia Bronzetti batte da lucky loser l’australiana Tomljanovic e accede al secondo turno del WTA di Wuhan - Lucia Bronzetti sfrutta nel migliore dei modi il suo ripescaggio e, con lo status di lucky loser al posto della spagnola Paula Badosa (che ha dato forfait in extremis dopo aver raggiunto pochi giorni fa la semifinale a Pechino), sconfigge l’australiana Ajla Tomljanovic per 6-1 7-6 in due ore di ... (Oasport.it)

