Iltempo.it - Tajani vede Milei: “Con l'Argentina condividiamo gli stessi valori e principi”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Antonioin missione di sistema in. Nella giornata di oggi il vicepremier e ministro degli Esteri ha avuto un faccia a faccia con Javier, presidente della nazione sudamericana, documentando l'incontro con un messaggio su X: “Oggi alla Casa Rosada per un amichevole incontro con il Presidente. Italia econdividono gli, su tutti quello della libertà”. Ieri il leader di Forza Italia aveva scritto un editoriale per il quotidiano La Nacion, parlando dei rapporti tra i due Paesi: “In un'epoca segnata da nuove sfide e profonde tensioni internazionali, l'amicizia tra Italia edè un punto fermo della politica estera italiana, una sintonia tra popoli, ancor prima che tra Governi.