Svenuto per la fame mentre era in cerca di lavoro, la moglie di Lotito legge la sua storia e glielo offre (Il Messaggero) (Di martedì 8 ottobre 2024) Svenuto per la fame mentre era in cerca di lavoro, la moglie di Lotito legge la sua storia e glielo offre (Il Messaggero) Il Messaggero di questa mattina racconta di una versione generosa della famiglia Lotito. Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione Lazio 1900, moglie del presidente Lotito, ha letto la storia di “Mario”, nome fittizio che il quotidiano romano aveva usato per raccontare la storia di un uomo disoccupato, che era Svenuto per la fame mentre era in cerca di lavoro. Ieri Mario, ormai senza speranze, ha ricevuto una bella notizia. Lotito è pronto ad offrirgli un lavoro. Il Messaggero riporta la reazione del sessantenne: “«Devo ancora metabolizzare, non ci credo, è una cosa enorme, è gente di un certo livello e sanno di me? Vogliono addirittura aiutarmi? Ho il colloquio domani (oggi ndr)» ha sussurrato Mario, posando sul tavolo della cucina le bollette. Ilnapolista.it - Svenuto per la fame mentre era in cerca di lavoro, la moglie di Lotito legge la sua storia e glielo offre (Il Messaggero) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 8 ottobre 2024)per laera indi, ladila sua(Il) Ildi questa mattina racconta di una versione generosa della famiglia. Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione Lazio 1900,del presidente, ha letto ladi “Mario”, nome fittizio che il quotidiano romano aveva usato per raccontare ladi un uomo disoccupato, che eraper laera indi. Ieri Mario, ormai senza speranze, ha ricevuto una bella notizia.è pronto ad offrirgli un. Ilriporta la reazione del sessantenne: “«Devo ancora metabolizzare, non ci credo, è una cosa enorme, è gente di un certo livello e sanno di me? Vogliono addirittura aiutarmi? Ho il colloquio domani (oggi ndr)» ha sussurrato Mario, posando sul tavolo della cucina le bollette.

