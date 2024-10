Bergamonews.it - Sotto il Monte celebra la Solennità di San Giovanni XXIII

(Di martedì 8 ottobre 2024)ililsi prepara are ladi Sanil prossimo 11 ottobre, in occasione del 62° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II. Questa ricorrenza è una delle feste più sentite per i devoti di: il Papa della bontà, il Papa del discorso alla luna, il Papa della carezza ai bambini, ma soprattutto il Papa del Concilio. Non a caso, Papa Francesco ha scelto proprio l’11 ottobre per legare a questa data la memoria liturgica del santo Pontefice. Come ricordava lo stesso, all’apertura del Concilio, con le parole «Tantum aurora est»: “siamo appena all’aurora della giornata cristiana”,lineando il carattere profetico e di rinnovamento che avrebbe segnato quel momento storico.