Silent Hill 2: arriva il remake dell'iconico horror psicologico – Il video (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Konami Digital Entertainment ha annunciato, in una nota ufficiale, l'uscita di Silent Hill 2, il remake dell'iconico horror psicologico pubblicato per la prima volta 23 anni fa. Disponibile su PlayStation®5 e PC tramite STEAM, il remake è stato sviluppato dal Bloober Team, noti per le loro abilità nel genere horror, con il supporto

Silent Hill 2 remake disponibile da oggi - . Il remake amplia le aree che i giocatori potranno esplorare, introduce la visuale over-the-shoulder, rinnova il sistema di combattimento e aggiunge nuove cut-scene. Konami Digital Entertainment annuncia l’uscita di Silent Hill 2, l’atteso remake dell’horror psicologico originariamente ... (Nerdpool.it)

Silent Hill 2 Remake : Come ottenere tutte le armi - Fucile a pompa (Arma secondaria a distanza) Utilizzo: Eccellente per affrontare gruppi di nemici ravvicinati. Se un nemico non è un grosso ostacolo per il tuo progresso, considera di evitarlo del tutto. Fucile da caccia: Sfruttalo per i boss o i nemici più ostici, ma assicurati di ... (Gamerbrain.net)

Silent Hill 2 Remake - un video confronto tra PS5 e PC evidenzia le differenze tra le due versioni - Secondo El Analista de Bits questa è una cosa consigliabile anche con una risoluzione di 2160p con preset Epico utilizzando una RTX 4080 Super. Invece passando al Personal Computer, il gioco presenta dei problemi di performance, costringendo ad utilizzare il DLSS con impostazioni così da avere i ... (Game-experience.it)