Quotidiano.net - Scorsese:: "Non mi ritiro. E scelgo TikTok"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Martinnon ha nessuna intenzione di ritirarsi. È il grande regista in persona a rassicurare chi aveva visto "un pericolo" nel rinvio della data dei suoi prossimi lavori. "Spero di continuare ad avere l’energia per fare film. E spero di avere anche i soldi" ha spiegato ieri a Torino al Museo Nazionale del Cinema, dove ha ricevuto il Premio Stella della Mole., 81 anni, ha spiegato che il biopic su Frank Sinatra è stato rinviato e che ora sta lavorando su un altro film incentrato sulla vita di Gesù. Ma non solo. "Mi piace il mix di fiction e documentario – racconta –, guardo al passato. Sono stato produttore esecutivo di un film sull’archeologia sottomarina, nei giorni scorsi ero a Ustica e Taormina. Ecco perché le tempistiche si sono allungate: ho un progetto a Roma, oggi sono a Torino, poi tra un paio di giorni tornerò in Sicilia.