Ridley Scott rivela quanto ha già scritto del copione de Il Gladiatore 3

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)ha giàdelde Il3 Nonostante Il2 non sia ancora uscito nelle sale,ora i suoi progressi nella stesura della sceneggiatura de Il3. Sequel del suo film epico del 2000 con Russell Crowe, Il2 vede Paul Mescal assumere il ruolo di Lucius in una storia che racconta la sua ascesa come combattente nel Colosseo 19 anni dopo la morte di Massimo. Il film è stato uno dei più attesi danegli ultimi anni e il regista hato a sorpresa, alcune settimane fa, di avere già delle idee per un potenziale3. In una recente intervista con Total Film (via GamesRadar+),di averotto pagine del3. Il regista offre anche una storia sorprendente.