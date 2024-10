Ragazzino ferisce al volto una donna e la violenta, poi accoltella un uomo (Di martedì 8 ottobre 2024) Avrebbe pestato e rapinato un uomo, ferendolo al volto con un fendente. Poi tramortito una giovane donna con un paio di forbici per abusare sessualmente di lei. Infine, avrebbe accoltellato al ventre, colpendo gli organi vitali, un ‘rivale’ al culmine di un litigio. Un scia di violenza lunga un Bresciatoday.it - Ragazzino ferisce al volto una donna e la violenta, poi accoltella un uomo Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Avrebbe pestato e rapinato un, ferendolo alcon un fendente. Poi tramortito una giovanecon un paio di forbici per abusare sessualmente di lei. Infine, avrebbeto al ventre, colpendo gli organi vitali, un ‘rivale’ al culmine di un litigio. Un scia di violenza lunga un

Brescia - arrestato un 16enne marocchino : stuprò una donna minacciandola al volto con una forbice - Le accuse sono gravissime: tentato omicidio, rapina aggravata, violenza sessuale, lesioni, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Il successivo 15 luglio il 16enne sarebbe stato l’autore di una violenza sessuale ai danni di una donna, che avrebbe ... (Secoloditalia.it)

“Sembrava in trance” : parla l’amica della donna che ha travolto e ucciso 2 turiste a Lido di Camaiore - Parla l'amica di Katia Pereira Da Silva, la 44enne brasiliana che nei giorni scorsi ha travolto con la sua Mercedes sei persone, uccidendo due turiste tedesche di 18 e 17 anni: "Io mi sono messa a urlare per la paura ma lei non ha reagito: era come se fosse in trance".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Scippo violento in strada. Coltello al volto e via la borsa. Donna nel mirino per 50 euro - Non è stato però solo un furto, anche se la ferite sono state proprio provocate dallo strappo, ma essendoci stata la minaccia è stata una rapina, pure aggravata per l’uso del coltello. . L’altro le ha afferrato la borsetta, strappandogliela con violenza e facendola quindi cadere a terra. Uno le ha ... (Ilgiorno.it)