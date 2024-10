Pen drive di Zagaria, sconto di pena in Appello per il poliziotto (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSostanzioso sconto di pena in Appello per il poliziotto Oscar Vesevo, condannato a tre anni e tre mesi di reclusione con l’accusa di aver rubato durante le operazioni di cattura del capoclan dei Casalesi Michele Zagaria, avvenute a Casapesenna (Caserta) il 7 dicembre 2011, una pen drive che secondo la Dda di Napoli conteneva i segreti del boss, e di averla rivenduta per 50mila ad un imprenditore vicino al clan. Anteprima24.it - Pen drive di Zagaria, sconto di pena in Appello per il poliziotto Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSostanziosodiinper ilOscar Vesevo, condannato a tre anni e tre mesi di reclusione con l’accusa di aver rubato durante le operazioni di cattura del capoclan dei Casalesi Michele, avvenute a Casapesenna (Caserta) il 7 dicembre 2011, una penche secondo la Dda di Napoli conteneva i segreti del boss, e di averla rivenduta per 50mila ad un imprenditore vicino al clan.

