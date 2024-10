Patologie della mano: scopriamo quali sono le più comuni e come si curano (Di martedì 8 ottobre 2024) La mano e il polso sono articolazioni di primaria importanza per lo svolgimento di ogni attività della vita quotidiana. Vengono infatti utilizzate in tantissime azioni, dalle più semplici quali afferrare un oggetto, alle più complesse come effettuare lavori fini, oltre a rappresentare un organo di senso fondamentale per la conoscenza dell’ambiente che ci circonda. Grazie all’azione sinergica di muscoli, ossa, tendini e legamenti, la mano è in grado di coniugare forza e precisione di movimento e proprio per tale complessità può essere colpita da diverse Patologie, alcune molto comuni come il dito a scatto, la sindrome del tunnel carpale, la rizoartrosi. Bergamonews.it - Patologie della mano: scopriamo quali sono le più comuni e come si curano Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lae il polsoarticolazioni di primaria importanza per lo svolgimento di ogni attivitàvita quotidiana. Vengono infatti utilizzate in tantissime azioni, dalle più sempliciafferrare un oggetto, alle più complesseeffettuare lavori fini, oltre a rappresentare un organo di senso fondamentale per la conoscenza dell’ambiente che ci circonda. Grazie all’azione sinergica di muscoli, ossa, tendini e legamenti, laè in grado di coniugare forza e precisione di movimento e proprio per tale complessità può essere colpita da diverse, alcune moltoil dito a scatto, la sindrome del tunnel carpale, la rizoartrosi.

