Panico per la nuova truffa del piccione | Una donna mi ha detto che avevo la pupù dell’uccello sul vestito ma era senape Mi ha rubato la collanina

(Di martedì 8 ottobre 2024) Almeno una volta nella vita può capitare che durante una tranquilla passeggiata avvenga l’ineluttabile. Una macchia di popò diall’improvviso su posa o sull’abito o direttamente in testa. Fin qui tutto “normale”, quantomeno naturale accada. Ma c’è chi ha ben pensato di sfruttare questa piccola “disgrazia” per trarne vantaggio ere signori o signore, specie di una certa età. È il caso di una ladra che a Bologna ha messo in atto ladel”. Come riferito da Il Resto del Carlino, la 70enne Vanda Soverini è stata una delle prime vittime della ladruncola. “Era sabato scorso intorno alle 11.30 di mattina. – ha raccontato la vittima – Ero uscita di casa per buttare la spazzatura ele mani piene di buste, due nella destra e due nella sinistra.