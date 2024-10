Ilgiorno.it - Orti sociali, boom della domanda . Avanti i coltivatori di tutte le età

(Di martedì 8 ottobre 2024)dia Vimodrone, il Comune toglie i vincoli e apre adile età e di qualsiasi professione. Niente più hobby per pensionati, ma vero e proprio momento di relax per tutti. In arrivo 40 nuovi appezzamenti di 50 metri per agricoltori fai da te, "un fenomeno che è lezione di rispetto dell’ambiente e scintilla per stringere relazioni faccia a faccia in tempi di virtuale", spiega il sindaco Dario Veneroni, la Giunta ha dato il via libera ai nuovi campi in città in via XI febbraio. "Il successo del passato ci ha spinto ad aumentare la dotazione - aggiunge - merito forse un pochino anche del pressing che facciamo in questa direzione con ogni mezzo: piantando alberi per neutralizzare lo smog e spingendo la fruizione del nostro Parco Est delle Cave, cullabiodiversità a due passi da casa". Tema sentito, tanto da far piovere richieste.