Nuova Virtus col turbo (Di martedì 8 ottobre 2024) Segnali decisamente incoraggianti dal mondo della pallacanestro in rosa cesenate, perché se è vero che chi ben comincia è già a metà dell’opera e che non ci sono seconde occasioni per fare una buona prima impressione, la Nuova Virtus Cesena ’Fse Progetti’ guidata da coach Luca Chiadini, è partita col piede giusto, espugnando il campo del Basket Rosa Forlì al termine di un match disputato in pienissimo controllo e terminato con un solco di quasi 50 punti di distanza tra le due squadre, rappresentato da un 25-77 che non ha bisogno di essere commentato. Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus col turbo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Segnali decisamente incoraggianti dal mondo della pallacanestro in rosa cesenate, perché se è vero che chi ben comincia è già a metà dell’opera e che non ci sono seconde occasioni per fare una buona prima impressione, laCesena ’Fse Progetti’ guidata da coach Luca Chiadini, è partita col piede giusto, espugnando il campo del Basket Rosa Forlì al termine di un match disputato in pienissimo controllo e terminato con un solco di quasi 50 punti di distanza tra le due squadre, rappresentato da un 25-77 che non ha bisogno di essere commentato.

