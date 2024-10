Nuova fumata nera del Parlamento per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale (Di martedì 8 ottobre 2024) In Italia con la politica. Nuova fumata nera del Parlamento riunito in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale. In aula per comunicazioni sulla manovra il Ministro Giorgetti. Servizio di Augusto Cantelmi. Nuova fumata nera del Parlamento per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale TG2000. Tv2000.it - Nuova fumata nera del Parlamento per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In Italia con la politica.delriunito in seduta comune perdi un. In aula per comunicazioni sulla manovra il Ministro Giorgetti. Servizio di Augusto Cantelmi.delperdi unTG2000.

Corte costituzionale - nuova fumata nera : le opposizioni non votano - Dal Partito democratico a Italia Viva, le opposizioni non hanno risparmiato critiche L'articolo Corte costituzionale, nuova fumata nera: le opposizioni non votano proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Consulta - manca quorum.Nuova fumata nera - 14. 35 Nuova fumata nera del Parlamento riunito in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale. Nessun candidato ha ottenuto il quorum richiesto che, per l'ottavo scrutinio, era pari alla maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea. . Necessario un nono ... (Televideo.rai.it)

Nuova fumata nera per l'elezione di un giudice della Consulta - "Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza prescritta", ha riferito il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, dunque "si dovrà procedere ad un ottavo scrutinio". Nuova fumata nera nel Parlamento in seduta comune, chiamato ad eleggere un giudice della Corte costituzionale in sostituzione ... (Quotidiano.net)