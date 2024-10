Informazioneoggi.it - Non conservi le ricevute bancomat e gli scontrini? Dovresti assolutamente iniziare per evitare multe dal Fisco

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tutte le operazioni di pagamento elettroniche verranno sottoposte ad accurati controlli incrociati. Attenzione se usi ilper gli acquisti quotidiani! L’Agenzia delle Entrate ha pensato a una nuova misura per combattere l’evasione fiscale. A breve scatteranno i controlli incrociati tra glie il, per verificare che tutti gli esercizi commerciali adempiano ai propri obblighi. Ilè pronto a predisporre nuovi controlli per combattere l’evasione fiscale (informazioneoggi.it)Al momento, non esistono strumenti in grado di provare con certezza se i commercianti dichiarano tramite scontrino tutte le vendite, perché potrebbero anche comunicare all’Agenzia delle Entrate una somma inferiore, senza rischiare di essere scoperti. Per questo motivo, si pensa all’introduzione del cd.