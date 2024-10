Nobel per la Fisica 2024 premia le reti neurali artificiali (Di martedì 8 ottobre 2024) Il premio Nobel per la Fisica 2024 va a John Hopfield e Geoffrey Hinton, “Per le scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali”, così si è espressa l’Assemblea del Karolinska Institutet, svedese conferendo il premio. “L’apprendimento – ha proseguito– è da tempo importante per la ricerca, compresi l’ordinamento e l’analisi di grandi quantità di dati”. I due scienziati, “hanno utilizzato strumenti della Fisica per costruire metodi che hanno contribuito a gettare le basi per il potente apprendimento automatico, machine learning, di oggi. L’apprendimento automatico basato su reti neurali artificiali sta attualmente rivoluzionando la scienza, l’ingegneria e la vita quotidiana”. Romadailynews.it - Nobel per la Fisica 2024 premia le reti neurali artificiali Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il premioper lava a John Hopfield e Geoffrey Hinton, “Per le scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con”, così si è espressa l’Assemblea del Karolinska Institutet, svedese conferendo il premio. “L’apprendimento – ha proseguito– è da tempo importante per la ricerca, compresi l’ordinamento e l’analisi di grandi quantità di dati”. I due scienziati, “hanno utilizzato strumenti dellaper costruire metodi che hanno contribuito a gettare le basi per il potente apprendimento automatico, machine learning, di oggi. L’apprendimento automatico basato susta attualmente rivoluzionando la scienza, l’ingegneria e la vita quotidiana”.

Nobel per la fisica : vincono Hopfield e Hinton - pionieri dell’IA - Anche il Nobel per la fisica s'inchina, per così dire, all'intelligenza artificiale. . mericano John Hopfield e Geoffrey Hinton, nato in Gran Bretagna e naturalizzato canadese, sono riusciti a far dialogare fisica, matematica, biologia e psicologia come nessuno aveva mai fatto prima, in modo così ... (Firenzepost.it)

Il Nobel per la Fisica a Hopfield e Hinton - pionieri dell’Intelligenza artificiale - Assegnato il Nobel per la fisica 2024. The post Il Nobel per la Fisica a Hopfield e Hinton, pionieri dell’Intelligenza artificiale first appeared on TG2000. Hinton che hanno gettato le basi per l’apprendimento delle macchine e l’intelligenza artificiale. Servizio di Letizia Davoli. Lo hanno ... (Tv2000.it)

Premio Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffry Hinton - i due veterani dell’Intelligenza artificiale - La scoperta scientifica di John Hopfield John Hopfield è un fisico americano che ha studiato un metodo per memorizzare e costruire immagini attraverso una rete neutrale di tipo associativo. . L'articolo Premio Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffry Hinton, i due veterani ... (Secoloditalia.it)