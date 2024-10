Sport.quotidiano.net - Musetti sconfitto in una palestra. Cobolli trova Nole: "Un sogno"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Jannik Sinner ieri si è riposato come voleva e potrà farlo anche oggi, in vista degli ottavi del Master 1000 di Shanghai dove affronterà il vincente tra lo spagnolo Carballes Baena e il favorito americano Shelton (numero 14) che si incrociano stamattina a Shanghai. Ieri in compenso hanno giocato, non senza qualche polemica, gli altri italiani. I video sui social hanno mostrato uno degli impianti indoor utilizzati dagli organizzatori per recuperare i troppi match saltati per il maltempo. Lorenzo, bronzo alle Olimpiadi, ha dovuto affrontare Goffin in unacon punteggio manuale, non esattamente un contesto degno di un master 1000 Al secondo turno il numero 18 del mondo ha perso contro il belga 1-6 7-6 (6) 6-2.