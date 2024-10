Mistero sulla morte di Valentina Ruatti: ipotesi overdose. I dubbi della madre (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – E’ avvolta nel Mistero la morte di Valentina Ruatti, psicologa veronese ma da un anno residente a Roma. La donna, 30 anni, è stata trovata morta nella sua camera da letto in un appartamento in zona Casal Bertone. A parlarne è stato questa mattina il Corriere di Verona. A lanciare l’allarme, la sera del 30 settembre, è stato il coinquilino. Sul posto si sono precipitati i poliziotti del commissariato di Sant’Ippolito, ma i soccorsi sono stati inutili. L’ipotesi è quella di un’overdose. Ma la mamma di Valentina non ci sta: “Non ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti”, assicura. La donna si è rivolta all’avvocata Angela Leonardi. Quotidiano.net - Mistero sulla morte di Valentina Ruatti: ipotesi overdose. I dubbi della madre Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – E’ avvolta nelladi, psicologa veronese ma da un anno residente a Roma. La donna, 30 anni, è stata trovata morta nella sua camera da letto in un appartamento in zona Casal Bertone. A parlarne è stato questa mattina il Corriere di Verona. A lanciare l’allarme, la sera del 30 settembre, è stato il coinquilino. Sul posto si sono precipitati i poliziotti del commissariato di Sant’Ippolito, ma i soccorsi sono stati inutili. L’è quella di un’. Ma la mamma dinon ci sta: “Non ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti”, assicura. La donna si è rivolta all’avvocata Angela Leonardi.

