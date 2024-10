Mercato dell’auto, tutti i numeri della crisi (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Mercato in declino, aziende che fermano interi stabilimenti e minacciano chiusure e licenziamenti e poi scioperi e proteste. La crisi globale del Mercato automobilistico non risparmia le grandi imprese europee simbolo dell'industrializzazione del continente, come la tedesca Volkswagen, Stellantis, erede dell’italiana Fiat e la francese Peugeot. Il settore paga anni segnati da scarsi investimenti in innovazione e incentivi residuali da parte delle istituzioni. Il mondo dell'automobile sta attraversando il processo di transizione verso i veicoli elettrici, ancora molto costosi e poco attrattivi per i consumatori europei che risentono della forte concorrenza da parte della Cina, che al contrario ha sviluppato un fiorente Mercato dei veicoli elettrici e detiene sostanzialmente la leadership delle tecnologie necessarie per produrli. Quotidiano.net - Mercato dell’auto, tutti i numeri della crisi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 –in declino, aziende che fermano interi stabilimenti e minacciano chiusure e licenziamenti e poi scioperi e proteste. Laglobale delautomobilistico non risparmia le grandi imprese europee simbolo dell'industrializzazione del continente, come la tedesca Volkswagen, Stellantis, erede dell’italiana Fiat e la francese Peugeot. Il settore paga anni segnati da scarsi investimenti in innovazione e incentivi residuali da parte delle istituzioni. Il mondo dell'automobile sta attraversando il processo di transizione verso i veicoli elettrici, ancora molto costosi e poco attrattivi per i consumatori europei che risentonoforte concorrenza da parteCina, che al contrario ha sviluppato un fiorentedei veicoli elettrici e detiene sostanzialmente la leadership delle tecnologie necessarie per produrli.

Mercato auto in crisi : immatricolazioni in calo e l’elettrico sprofonda - -15% per Peugeot e Jeep. Profondo rosso per Tesla (-43%). L’anno scorso rappresentavano di questi tempi il 7,4% del mercato, ora siamo al 7,1%. Guardando ai singoli brand si segnala la forte flessione in agosto di Stellantis con -29,5% e una quota di mercato che passa dal 16,7% al 14,4%. Dopo un ... (Panorama.it)

Second hand - un mercato che non conosce crisi - Da alcuni anni, il cosiddetto mercato del “second hand” è tornato prepotentemente alla ribalta, un po' per necessità economiche, un po' per un tema di economia circolare, e un po' perché è sempre più trendy vestire con abiti non di marca, vintage e di seconda mano. Un mercato che vola verso i ... (Quotidiano.net)

Gaeta / Mercato del pesce in crisi - l’Ana-Ugl scrive al sindaco Leccese per un incontro urgente - . GAETA – “Nei giorni scorsi i tre ambulanti che avevano resistito alla lenta agonia del mercato del pesce – trasferito dal 2021 nella nuova struttura di proprietà della Autorità Portuale in località Porto Salvo – si sono arresi ed hanno gettato la spugna comunicando all’autorità competente di ... (Temporeale.info)