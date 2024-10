Massacrata nel mondo che amava. La natura era il suo "laboratorio". Letizia, dalla scienza alle arti orientali (Di martedì 8 ottobre 2024) Con la sua scienza si muoveva ai confini del mistero, convinta di poter aiutare chi soffriva andando al di là dei metodi tradizionali, che pure padroneggiava. Alla fine è scivolata in un mistero. Il mistero di una notte, colpita a morte da chi aveva quasi adottato, sulla soglia del cancello che divideva la sua tenuta dal paesaggio infinito della Valdichiana. Il mistero dell’animo umano, lì dove la gratitudine si arena, la possessività dilaga, la morte dà del tu. Letizia, un nome che poteva essere anche il suo soprannome per quel carattere solare che la caratterizzava, è caduta così nella trappola di un femminicidio. Quel ragazzo di 37 anni l’ha presa di mira, forse perché tentava di convincerlo a spezzare il filo che lo legava alla figlia, un rapporto ormai finito, e alla sua famiglia. Lui ha preferito spezzare la sua vita, con un colpo di bastone che le è stato fatale. Lanazione.it - Massacrata nel mondo che amava. La natura era il suo "laboratorio". Letizia, dalla scienza alle arti orientali Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Con la suasi muoveva ai confini del mistero, convinta di poter aiutare chi soffriva andando al di là dei metodi tradizionali, che pure padroneggiava. Alla fine è scivolata in un mistero. Il mistero di una notte, colpita a morte da chi aveva quasi adottato, sulla soglia del cancello che divideva la sua tenuta dal paesaggio infinito della Valdichiana. Il mistero dell’animo umano, lì dove la gratitudine si arena, la possessività dilaga, la morte dà del tu., un nome che poteva essere anche il suo soprannome per quel carattere solare che la caratterizzava, è caduta così nella trappola di un femminicidio. Quel ragazzo di 37 anni l’ha presa di mira, forse perché tentava di convincerlo a spezzare il filo che lo legava alla figlia, un rapporto ormai finito, e alla sua famiglia. Lui ha preferito spezzare la sua vita, con un colpo di bastone che le è stato fatale.

