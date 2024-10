Anteprima24.it - L’ultimo saluto a Giacomo, lutto cittadino a Sant’Angelo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTerminato l’esame autoptico, la salma del giovaneAmoroso De Respinis, il 24enne morto nell’incidente stradale di sabato notte, è stata resituita ai familiari per poter celebrare il rito funebre.è atteso per il pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, mentre già nella giornata odierna sarà allestita la camera ardente presso il Centro di Comunità didi Lombardi. Il sindaco Rossana Repole ha dichiarato il: “In seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto alle prime ore dell’alba di domenica 6 ottobre 2024 ha perso la vita il giovane conAmoroso De Respinis, ventiquattrenne apprezzato per la sua sensibilità, generosità e dedizione al lavoro.