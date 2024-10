LIVE Roma-Wolfsburg, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Viens parte titolare! (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.19 Ecco le formazioni ufficiali: Roma (4-3-3): Ceasar; Thorgersen, Minami, Linari, Di Guglielmo; Kumagai, Giugliano, Greggi; Dragoni, Viens, Haavi.A disposizione: Kresche, Mazzocchi, Giacinti, Aigbogun, Corelli, Pilgrim, Glionna, Hanshaw, Pandini, Cissoko, Troelsgaard.Allenatore: Spugna. Wolfsburg (4-2-3-1): Frohms; Wilms, Minge, Hegering, Linder; Huth, Lattwein; Jonsdottir, Blomqvist, Beerensteyn; Popp.A disposizione: Schmitz, Borbe, Hendrich, Hagel, Rabano, Kielland, Kalma, Endemann, Brand.Allenatore: Stroot. 18.18 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA di Roma-Wolfsburg femminile. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Roma-Wolfsburg, Champions League calcio femminile in DIRETTA, la Roma punta alla vittoria al Tre Fontane. Oasport.it - LIVE Roma-Wolfsburg, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Viens parte titolare! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.19 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Ceasar; Thorgersen, Minami, Linari, Di Guglielmo; Kumagai, Giugliano, Greggi; Dragoni,, Haavi.A disposizione: Kresche, Mazzocchi, Giacinti, Aigbogun, Corelli, Pilgrim, Glionna, Hanshaw, Pandini, Cissoko, Troelsgaard.Allenatore: Spugna.(4-2-3-1): Frohms; Wilms, Minge, Hegering, Linder; Huth, Lattwein; Jonsdottir, Blomqvist, Beerensteyn; Popp.A disposizione: Schmitz, Borbe, Hendrich, Hagel, Rabano, Kielland, Kalma, Endemann, Brand.Allenatore: Stroot. 18.18 Buonasera e benvenuti alladi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, lapunta alla vittoria al Tre Fontane.

