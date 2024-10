Oasport.it - LIVE Cobolli-Djokovic 1-6, 2-5, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: serve per il match un serbo pauroso

(Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Stecca di dritto. 2-5 Anche il lob vincente al volo di. Altro break. 40-A Profonda la risposta, in rete il dritto del romano. 40-40 Prima, attacco di dritto e volèe di rovescio in tuffo di! 40-A Mamma mia, è buona l’ennesima risposta in tuffo sulla riga. 40-40 Risposta vincente di dritto del. 40-30 Ace (3°)!! 30-30 Ennesimo rovescio lungoriga a segno. 30-15 Grande angolo di rovescio in cross trovato dae avanti in controtempo, non c’è bisogno della volèe. 15-15 Palla corta perfetta dele comodo rovescio a campo aperto. 15-0 Appena larga l’accelerazione di rovescio di. 2-4 A quindici il 24 volte campione Slam. 40-15 Prima vincente. 30-15 Servizio e due dritti molto precisi. 15-15 Larga di poco la risposta di rovescio disulla seconda.