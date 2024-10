Ilfoglio.it - L'austerità luterana di Casper Tengstedt

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Se l’era filato nessunoquando il 9 agosto 2024 era stato acquistato dall’Hellas Verona. Se lo fila mai nessuno un attaccante che in un anno e mezzo segna quattro gol in trentun partite. Non è giocatore da highlights, non uno da dribbling e giochetti col pallone. Non che non li sappia fare, semplicemente non è il tipo. Allo spettacolo barocco del fu jogo bonito ha sempre preferito ladel passaggio stop tiro. E senza nessuna possibilità di devianza. All’Hellas Veronaè in prestito. Ogni tanto Paolo Zanetti gli fa fare la prima punta, ogni tanto la seconda, lui non si fa problemi. Fa quello che gli chiedono di fare. A Verona potrebbe rimanere per cinque milioni di euro, al momento una cifra fin troppo ragionevole.