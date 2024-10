La Pallavolo Borgonovo ha una nuova sede (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è conclusa domenica 6 ottobre la festa dello sport che dopo tanti anni è tornata ad animare la Piazza e Via Roma a Borgonovo. Tante le società sportive e le associazioni presenti sul territorio che insieme hanno contribuito a rendere la giornata piacevole per bambini e anche per i più grandi Ilpiacenza.it - La Pallavolo Borgonovo ha una nuova sede Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è conclusa domenica 6 ottobre la festa dello sport che dopo tanti anni è tornata ad animare la Piazza e Via Roma a. Tante le società sportive e le associazioni presenti sul territorio che insieme hanno contribuito a rendere la giornata piacevole per bambini e anche per i più grandi

Nuova sede per la Pallavolo Borgonovo 19 tesserate in più da schierare sotto rete - Si è conclusa domenica 6 Ottobre la Festa dello Sport che dopo tanti anni è tornata ad animare la piazza e via Roma a Borgonovo. Tante le società sportive ... (piacenzasera.it)

Happy science in Val Tidone – Aperitivo di Scienza con Giovani Storie - L’associazione di divulgazione scientifica “Scienza in Valle” organizza un nuovo evento intitolato Happy science in ... (piacenzasera.it)