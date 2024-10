Cinemaserietv.it - Kaos, cancellata la serie Netflix sugli déi greci con Jeff Goldblum

Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), latv comedy a sfondo mitologico connei panni di Zeus, è statae non avrà una seconda stagione: è quanto si apprende da fonti di stampa statunitense, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali da parte di: Secondo quanto riportato da Deadline, Aurora Perrineau, un membro del cast, aveva diffuso la notizia sui propri social, attraverso un post successivamente cancellato. La prima stagione della, che immagina la discesa degli deinella quotidianità del mondo moderno, si era peraltro chiusa con una sorta di cliffhanger: lo stesso creatore, Charlie Cowell, aveva dichiarato di avere l’intenzione di proseguire la storia per un totale di tre stagioni L’idea è di fare tre stagioni in totale, questo è quello che mi frulla in testa, non vedo l’ora di scrivere ancora di questi personaggi.