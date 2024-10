Zonawrestling.net - Jey Uso: “Stasera rimarrò nei paraggi per NXT”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nell’ultima puntata di Raw, Jey Uso ha sconfitto Xavier Woods per mantenere il titolo intercontinentale, venendo successivamente attaccato da Bron Breakker che sembra aver ripensato alle sue vere intenzioni in merito al titolo perso due settimane fa. Dopo l’attacco subito, Jey ha commentato l’accaduto in un video ufficiale della WWE. Subito dopo il leader dello YEET movement, ha affermato che sarà presente stanotte a NXT. Come già sappiamo, Jey non sarà l’unica star del main roster ad essere presente. Oltre la sua presenza, all‘NXT di stanotte, sono confermate quelle di Randy Orotn, Grayson Waller, Austin Theory, Jade Cargill e Bianca Belair.