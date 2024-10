Iran:in 10 minuti distruggiamo Tel Aviv (Di martedì 8 ottobre 2024) 15.45 Se l'Iran verrà attaccato da Israele la reazione sarà terribile. Lo afferma il quotidiano Iraniano Kayhan secondo il quale: "Prima ancora che gli aerei israeliani riescano a raggiungere lo spazio aereo Iraniano, i missili raderebbero al suolo Tel Aviv e Haifa in meno di 10 minuti". L'Iran minaccai di poter usare una nuova arma segreta. L'Iran vuole stringere un patto ancora più saldo coi propri alleati. Lo rende noto l'agenzia Iraniana Tasnim parlando di un accordo che vincolerebbe i firmatari al reciproco sostegno militare. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 8 ottobre 2024) 15.45 Se l'verrà attaccato da Israele la reazione sarà terribile. Lo afferma il quotidianoiano Kayhan secondo il quale: "Prima ancora che gli aerei israeliani riescano a raggiungere lo spazio aereoiano, i missili raderebbero al suolo Tele Haifa in meno di 10". L'minaccai di poter usare una nuova arma segreta. L'vuole stringere un patto ancora più saldo coi propri alleati. Lo rende noto l'agenziaiana Tasnim parlando di un accordo che vincolerebbe i firmatari al reciproco sostegno militare.

