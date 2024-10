Il pallone è in gioco ma i difensori lo raccolgono con le mani in area: chiamati due rigori assurdi in Germania (Di martedì 8 ottobre 2024) La partita di 2.Bundesliga tra FC Magdeburg e Greuther Fürth verrà ricordata per i due rigori assurdi concessi dall'arbitro perché due calciatori hanno preso il pallone in mano mentre era in gioco. Fanpage.it - Il pallone è in gioco ma i difensori lo raccolgono con le mani in area: chiamati due rigori assurdi in Germania Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La partita di 2.Bundesliga tra FC Magdeburg e Greuther Fürth verrà ricordata per i dueconcessi dall'arbitro perché due calciatori hanno preso ilin mano mentre era in

