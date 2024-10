Il Gladiatore 3: Ridley Scott svela a che punto è con lo script del possibile sequel (Di martedì 8 ottobre 2024) Il regista Ridley Scott ha parlato della possibilità di realizzare Il Gladiatore 3, rivelando che sta già pensando allo script dell'eventuale sequel. Il Gladiatore 2 non è ancora arrivato nei cinema, tuttavia Ridley Scott ha ammesso che sta già pensando al capitolo 3 della storia. Il sequel racconterà la storia di Lucio e gli eventi saranno ambientati 19 anni dopo la morte di Massimo, i personaggio interpretato nel film cult da Russell Crowe. Il lavoro sul terzo capitolo della saga In un'intervista rilasciata a Total Film, Ridley Scott ha infatti rivelato che sta già scrivendo la sceneggiatura del possibile Il Gladiatore 3. Il regista ha ammesso: "Ho già otto pagine. Ho l'inizio di una traccia davvero buona". Scott ha aggiunto: "Se ci Movieplayer.it - Il Gladiatore 3: Ridley Scott svela a che punto è con lo script del possibile sequel Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il registaha parlato della possibilità di realizzare Il3, rivelando che sta già pensando allodell'eventuale. Il2 non è ancora arrivato nei cinema, tuttaviaha ammesso che sta già pensando al capitolo 3 della storia. Ilracconterà la storia di Lucio e gli eventi saranno ambientati 19 anni dopo la morte di Massimo, i personaggio interpretato nel film cult da Russell Crowe. Il lavoro sul terzo capitolo della saga In un'intervista rilasciata a Total Film,ha infatti rivelato che sta già scrivendo la sceneggiatura delIl3. Il regista ha ammesso: "Ho già otto pagine. Ho l'inizio di una traccia davvero buona".ha aggiunto: "Se ci

