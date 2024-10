Ieri in Campania: travolto da un mezzo meccanico, operaio muore nel porto di Napoli (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri, lunedì 7 ottobre 2024. Avellino – A Venticano, su segnalazione al “112”, i CarabinIeri della Compagnia di Mirabella Eclano, sono intervenuti presso una privata abitazione, dove hanno rinvenuto cadavere un 61enne, seduto ancora al tavolo della cucina. L’uomo, che viveva da solo, non dava notizie di sè da alcuni giorni. (LEGGI QUI) Benevento – Il mandato di alcuni sindaci italiani potrebbe durare sei mesi in più. E’ questo l’orientamento del Ministero dell’Interno in base alla risposta che il Viminale, tramite alcune prefetture, ha inviato ad alcuni Comuni che avevano interpellato il Ministero stesso per conoscere la data delle elezioni alla luce del fatto che le precedenti erano state condizionate dalla pandemia. Anteprima24.it - Ieri in Campania: travolto da un mezzo meccanico, operaio muore nel porto di Napoli Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 7 ottobre 2024. Avellino – A Venticano, su segnalazione al “112”, i Carabindella Compagnia di Mirabella Eclano, sono intervenuti presso una privata abitazione, dove hanno rinvenuto cadavere un 61enne, seduto ancora al tavolo della cucina. L’uomo, che viveva da solo, non dava notizie di sè da alcuni giorni. (LEGGI QUI) Benevento – Il mandato di alcuni sindaci italiani potrebbe durare sei mesi in più. E’ questo l’orientamento del Ministero dell’Interno in base alla risposta che il Viminale, tramite alcune prefetture, ha inviato ad alcuni Comuni che avevano interpellato il Ministero stesso per conoscere la data delle elezioni alla luce del fatto che le precedenti erano state condizionate dalla pandemia.

