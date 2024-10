Giuli sulla mostra di Caravaggio: “Si superi l’amichettismo” (Di martedì 8 ottobre 2024) La presentazione della mostra che vedrà protagonista il "Narciso" di Caravaggio è stata un'occasione di riflessione per delineare le future mosse del Ministro Giuli e per rispondere alle polemiche del M5S L'articolo Giuli sulla mostra di Caravaggio: “Si superi l’amichettismo” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Giuli sulla mostra di Caravaggio: “Si superi l’amichettismo” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La presentazione dellache vedrà protagonista il "Narciso" diè stata un'occasione di riflessione per delineare le future mosse del Ministroe per rispondere alle polemiche del M5S L'articolodi: “Si” proviene da Il Difforme.

