Giancarlo Magalli: "Io e Adriana Volpe ci siamo abbracciati, pace fatta" (Di martedì 8 ottobre 2024) pace fatta tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Dopo anni di diatribe mediatiche e legali, l'ex conduttore de I Fatti Vostri si è riappacificato con la collega con un lungo abbraccio: «non ne potevamo più». Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: è pace fu! Tutto è bene quel che finisce bene verrebbe da dire leggendo le dichiarazioni di Giancarlo Magalli su Adriana Volpe. A distanza di tantissimi anni di una diatribe legale e mediatica che ha coinvolto i due ex conduttori de I Fatti Vostri, finalmente è giunto il lieto fine. La pace è arrivata dopo la decisione del Tribunale di Roma pronunciatosi con tanto multa e risarcimento danni a spese di Magalli "reo" di aver pubblicato un post sessista sui social nei confronti della Volpe. Nonostante la multa e il risarcimento che Magalli dovrà pagare ad Adriana Volpe tra i due è arrivato il sereno.

