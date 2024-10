Figc e l’ONU World Food Programme per Un mondo senza fame

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lae l’agenzia ONUscendono in campo per combattere lanelcon l’hashtag #ShareTheMeal. È quanto si legge in una nota della Federcalcio, in cui si ricorda che nel“309 milioni di persone soffrono laacuta, dovuta a una combinazione letale di conflitti, emergenze climatiche, shock economici, disastri e povertà, che continuano ad ostacolare il progresso verso unzero. Le emergenze umanitarie, in particolare nei paesi colpiti da conflitti o violenze continuano a causare enormi sofferenze e gravi crisi alimentari. Per questo, lascende in campo a fianco del Wfp per accendere i riflettori su questo dramma quotidiano vissuto da milioni di persone, promuovendo la campagna ‘Un’ in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione del 16 ottobre”.