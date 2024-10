Ilfattoquotidiano.it - Evasione in calo nel 2021, ma per gli autonomi la propensione al nero resta al 67%. Il governo li premia col concordato con condono

(Di martedì 8 ottobre 2024) Oltre 72 miliardi di entrate tributarie e 10,3 di contributi. Per un totale di 82,4 miliardi. È la stima aggiornata delle risorse sottratte alle casse pubbliche dall’fiscale nel. La nuova Relazione della commissione ad hoc rinnovata in agosto dal ministero dell’Economia, che ha scelto come presidente Nicola Rossi, rivede lievemente al ribasso il tax gap – la distanza tra il gettito raccolto e quello che si otterrebbe se nessuno frodasse l’erario – calcolato nella precedente edizione del documento. Non cambiano le principali evidenze di fondo: nel complesso l’è in progressivodal 2017 soprattutto per effetto di un importante recupero del gap Iva, mentreinscalfibile quello che riguarda l’Irpef da lavoro autonomo e impresa.