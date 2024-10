Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in crisi, la confessione: “È stufa di me, ho pensato di andarmene di casa” (Di martedì 8 ottobre 2024) Al Grande Fratello, nel segreto del confessionale, Enzo Paolo Turchi ha raccontato di star attraversando un momento di difficoltà nel rapporto con la moglie Carmen Russo: "Ho avuto il sentore che fosse stufa di me, l'ho vista fredda e distaccata. Se non le va bene un uomo così, me ne vado di casa perché non mi sento più accettato". Fanpage.it - Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in crisi, la confessione: “È stufa di me, ho pensato di andarmene di casa” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Al Grande Fratello, nel segreto del confessionale,ha raccontato di star attraversando un momento di difficoltà nel rapporto con la moglie: "Ho avuto il sentore che fossedi me, l'ho vista fredda e distaccata. Se non le va bene un uomo così, me ne vado di casa perché non mi sento più accettato".

