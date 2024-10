Terzotemponapoli.com - Di Gennaro: “Il Napoli di Conte mette in riga i calciatori”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Antonio Di, ex calciatore e commentatore Tv, Fiorentino di nascita ma di origini campane, vive a Bari, città dove si è sposato e ha avuto tre figli. Ha parlato a TuttoMercatoWeb Radio durante Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni sule non solo: “Milan? La società è quella che comanda, poi ci sono allenatore e giocatori. In questo caso Fonseca mi sembra da solo, ma anche lui deve avere più polso. Pulisic deve tirare il rigore e basta, poi non può dire ‘Why?’ al tecnico. Io pensavo che il derby potesse essere la scintilla positiva, mi sembra che siano tornato ai livelli precedenti e la prospettiva futura non è buona. L’allenatore non è protetto e non ha in mano lo spogliatoio. La società deve dare degli input, deve dare un segnale che Fonseca è il loro allenatore.