Corteo pro Palestina a Torino bruciate bandiere di Israele Tre agenti feriti

(Adnkronos) – Sì è concluso con un falò il Corteo dei manifestanti pro Palestina che partito da piazza Castello ha

Corteo pro Palestina a Torino - in mille sfidano il divieto : bruciate le bandiere di Israele - Continueremo a lottare contro il governo reazionario, sionista e continueremo a lottare a fianco della Palestina e del Libano». Due poliziotti sono rimasti feriti, insieme a un operatore Mediaset colpito dal lancio di uova contro i giornalisti che seguivano la manifestazione. Durante il corteo sono ... (Open.online)

Arrestato per gli scontri nel corteo pro Palestina - il giovane ai domiciliari : “Trovato in mezzo - sono stato malmenato” - La Procura della Repubblica aveva chiesto la convalida e il trasferimento in carcere, ma il giudice per le direttissime ha deciso di convalidare l’arresto disponendo i domiciliari. Mentre il giovane si dichiara innocente, l’accusa, che si basa anche sulla visione di alcuni video e sulle ... (Ilrestodelcarlino.it)

