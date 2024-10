Notizie.com - Corruzione, il sindaco (sospeso) Franco Alfieri risponde alle domande del gip: “È provato ma è forte”

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) Si è tenuto ieri davanti al gip l’interrogatorio del, coinvolto in un’inchiesta pernei giorni scorsi. “È, ma si è difeso in maniera”, hanno detto ieri i legali di. Parliamo deldi Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno arrestato il 3 ottobre scorso nell’ambito di un’operazione di guardia di finanza e Procura della Repubblica di Salerno. Nel pomeriggio di ieri si è tenuto l’interrogatorio davanti al gip all’interno del carcere di Fuorni doveè rinchiuso., ildel gip (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com“Il presidente – ha spiegato l’avvocato Domenicantonio D’Alessandro, legale diinsieme ad Agostino De Caro – è sicuramenteperché il carcere fa danni a tutti e non è un habitat piacevole dove stare, ma non si abbatte.