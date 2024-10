Corea del Nord, Kim Jong-un torna a mostrare i muscoli sulla minaccia nucleare: “Nessuno si senta escluso” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il dittatore NordCoreano torna a minacciare il mondo: «Tutta la potenza militare» dello Stato «sarà usata senza esitazione se i nemici tentassero di usare la forza contro di noi. E l’uso di armi nucleari non sarà escluso». Kim Jong-un ha spiegato che la Costituzione del paese «darà un ordine severo all’esercito», nel caso in cui qualcuno dovesse istigare la Corea del Nord. Il dittatore l’ha detto durante un ricevimento alla Kim Jong-un National Defense University. Kim Jong-un torna a minacciare l’uso di armi nucleari La minaccia delle armi atomiche ha un significato preciso, e arriva dopo la sessione parlamentare per la revisione della Costituzione e rafforza la convinzione che Seul sia il “nemico primario”. Secoloditalia.it - Corea del Nord, Kim Jong-un torna a mostrare i muscoli sulla minaccia nucleare: “Nessuno si senta escluso” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il dittatorenore il mondo: «Tutta la potenza militare» dello Stato «sarà usata senza esitazione se i nemici tentassero di usare la forza contro di noi. E l’uso di armi nucleari non sarà». Kim-un ha spiegato che la Costituzione del paese «darà un ordine severo all’esercito», nel caso in cui qualcuno dovesse istigare ladel. Il dittatore l’ha detto durante un ricevimento alla Kim-un National Defense University. Kim-unre l’uso di armi nucleari Ladelle armi atomiche ha un significato preciso, e arriva dopo la sessione parlamentare per la revisione della Costituzione e rafforza la convinzione che Seul sia il “nemico primario”.

Ucraina, Kim manda soldati nordcoreani in guerra per la Russia - (Adnkronos) - Kim Jong-un in soccorso di Vladimir Putin nella guerra che la Russia combatte in Ucraina. La Corea del Nord potrebbe inviare i propri soldati per aiutare le forze armate di Mosca nel con ... (palermomania.it)

Corea del Nord. Kim alza il tiro: noi una superpotenza con armi nucleari - Il leader nordcoreano ha minacciato nuovamente il ricorso alle armi atomiche nel caso Pyongyang venisse attaccata. E la tensione con il Sud diventa sempre più alta ... (avvenire.it)

Kim minaccia l'uso di armi nucleari: "Se ci attaccano ricorreremo a tutta la nostra potenza militare" - Una superpotenza militare dotata di armi nucleari. È questa che sarà la Corea del Nord, secondo le intenzioni del suo leader, che ha rilanciato l'ormai consueta minaccia per difendersi da un attacco n ... (informazione.it)