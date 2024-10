«Conte in commissione? Scelta irrispettosa» (Di martedì 8 ottobre 2024) Partono oggi i lavori della bicamerale con le audizioni dei familiari delle vittime. Per alcuni parlerà Eleonora Coletta, che perse padre e marito: «Speriamo che qualcuno ci ascolti». Giovedì la presidenza potrebbe discutere della convocazione dell’ex premier. Laverita.info - «Conte in commissione? Scelta irrispettosa» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 8 ottobre 2024) Partono oggi i lavori della bicamerale con le audizioni dei familiari delle vittime. Per alcuni parlerà Eleonora Coletta, che perse padre e marito: «Speriamo che qualcuno ci ascolti». Giovedì la presidenza potrebbe discutere della convocazione dell’ex premier.

